"У судей была ничья": Верховен объяснил, почему ему нужно было идти вперед под конец боя с Усиком

Кикбоксер рассказал, как пытался вырвать победу в поединке с украинским чемпионом.

Кикбоксер Рико Верховен рассказал о концовке боя против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика, который украинец выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

По словам нидерландского бойца, на судейских записках была ничья, из-за чего ему пришлось продолжать рисковать, пытаясь вырвать победу в поединке.

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"На официальных судейских записках у нас была ничья. Поэтому многие спрашивали меня, почему я так усердно шел вперед в 11-м раунде. Я отвечал, что вы смотрели на неофициальный счет в трансляции, но в реальности была ничья, поэтому мне необходимо было продолжать оказывать давление.

Конечно, после десяти раундов агрессии мне казалось, что я выигрываю. Но счет был равным, поэтому мне нужно было продолжать форсировать события. Затем я нарвался на чистый апперкот, который он выбросил очень хорошо. Да, это была ошибка", - сказал Верховен в комментарии The Ring.

Отметим, также Верховен оценил остановку боя с Усиком.

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