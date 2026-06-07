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"Я возвращался и после худших ситуаций": Верховен оценил остановку боя с Усиком

Кикбоксер считает, что мог продолжать поединок против украинского чемпиона.
Сегодня, 20:32       Автор: Игорь Мищук
Усик одолел Верховена / Getty Images
Усик одолел Верховена / Getty Images

Кикбоксер Рико Верховен высказался о спорной остановке в 11-м раунде его боя против обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Нидерландский боец заявил, что рефери прервал поединок преждевременно.

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"Конечно, я возвращался и после худших ситуаций. Тем более, это был конец раунда, это было хорошо для меня. По крайней мере, я так считал. Ну, не то чтобы это было хорошо, но нужно извлекать максимум из ситуации.

Я такой: "Мужик, я в порядке. Давай просто продолжать. Давай я подниму руки". Я слышал сигнал, поэтому знал, что раунд почти закончился, но затем вмешался рефери. Сначала я подумал, что это завершение раунда, но он говорит: "Нет, это конец". Я ему: "Что ты имеешь в виду?" Я говорил рефери: "Что ты делаешь?" Но что было, то было. Как по мне, это была преждевременная остановка", - сказал Верховен в комментарии The Ring.

Отметим, также Верховен предположил, была ли недооценка со стороны Усика в их поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Рико Верховен

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