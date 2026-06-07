Верховен предположил, была ли недооценка со стороны Усика в их поединке

Кикбоксер Рико Верховен оценил суждение о том, что чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик недооценил его в их бою.

По мнению нидерландского бойца, вряд ли соперник подходил к поединку не в полной готовности, просто ему самому удалось удивить украинского боксера.

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"Честно говоря, я не думаю, что в реванше может быть лучшая версия Усика. Почему я так говорю? Я не знаю его очень хорошо, но оцениваю как человека так, что Усик - чемпион и он всегда тренируется, всегда готовится, всегда делает свою работу. Поэтому мне не кажется, что он недооценил меня.

Да, он был тяжелее, но, возможно, Усик сделал это осознанно или же он адаптируется к этой весовой категории и набирает немного больше. Я не знаю.

Мне кажется, что я дрался против лучшей версии Усика. Да, я был непредсказуемым, я предложил то, чего он никогда не видел раньше", - сказал Верховен в комментарии The Ring.

Ранее директор команды Усика объяснил, почему был остановлен бой с Верховеном.

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