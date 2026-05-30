"Зависит от него": Верховен оценил вероятность реванша с Усиком

Кикбоксер Рико Верховен рассказал, что собирается продолжить свои выступления в боксе, а также оценил возможность проведения реванша с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком, которому уступил в недавнем бою.

Нидерландский боец заявил, что хотел бы снова встретиться в ринге с украинцем, однако пока не уверен, заинтересован ли в этом соперник.

"Реванш был бы невероятным. Но посмотрим. Я не знаю, хочет ли этого Усик. Это зависит от него. Но фанаты точно этого захотят.

Я планирую остаться в боксе. Хочу также поблагодарить английского актера Джейсона Стэйтема за то, что он помог мне получить бой с Усиком и изменить мою жизнь. Именно Стэйтем предложил Турки Аль аш-Шейху организовать для меня бой против Усика.

Я рад остаться в боксе. Поэтому я готов к любому сопернику, которого мне дадут. Я уже дрался с лучшим. Я дрался с парнем, который победил всех, и был близок к тому, чтобы победить его, поэтому я готов к любому.

Мы уже начали переговоры с Аль аш-Шейхом о том, чтобы потенциально что-то организовать. Но посмотрим. Я невероятно благодарен Джейсону за эту возможность. И он это знает. Мы общаемся каждый день. Он очень гордился тем, что я показал, и знал, что это произойдет. Приятно такое слышать", - приводит слова Верховена The Athletic.

Отметим, ранее временный чемпион WBC Агит Кабайел бросил вызов Усику на бой.

