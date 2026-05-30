iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Каролина разгромила Монреаль, выиграв финал Востока

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:55       Автор: Игорь Мищук
Каролина победила Монреаль / Getty Images
Каролина победила Монреаль / Getty Images

В ночь на субботу, 30 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч полуфинальной стадии Кубка Стэнли.

Каролина в пятом поединке финала Восточной конференции одержала разгромную победу над Монреалем и выиграла серию со счетом 4-1.

В финале Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс встретится с Вегас Голден Найтс.

Результат матча плей-офф НХЛ за 29 мая

Каролина – Монреаль – 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Холл (Блэйк, Станковен), 2:0 – 15 Станковен (Никишин, Холл), 3:0 – 16 Робинсон (Каррье), 4:0 – 27 Блэйк (Станковен, Холл), 5:0 – 38 Гостисбеер (Элерс, Джарвис), 5:1 – 50 Кофилд (Хатсон), 6:1 – 56 Джарвис (Свечников, Ахо)

Счет в серии: 4-1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Монреаль Канадиенс Каролина Харрикейнз

Статьи по теме

Плей-офф НХЛ: Каролина в овертайме обыграла Монреаль в третьем матче серии Плей-офф НХЛ: Каролина в овертайме обыграла Монреаль в третьем матче серии
НХЛ: Каролина потерпела первое поражение в плей-офф, уступив Монреалю НХЛ: Каролина потерпела первое поражение в плей-офф, уступив Монреалю
Кубок Стэнли: Каролина в пятом матче закрыла финальную серию Востока с Монреалем Кубок Стэнли: Каролина в пятом матче закрыла финальную серию Востока с Монреалем
Футбол сегодня: ПСЖ и Арсенал разыграют трофей в финале Лиги чемпионов Футбол сегодня: ПСЖ и Арсенал разыграют трофей в финале Лиги чемпионов

Видео

Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций
Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ и Арсенал разыграют трофей в финале Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио перевел финальную серию Запада с Оклахомой в решающий матч
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

НХЛ08:20
Кубок Стэнли: Каролина в пятом матче закрыла финальную серию Востока с Монреалем
НХЛ07:55
Плей-офф НХЛ: Каролина разгромила Монреаль, выиграв финал Востока
Европа07:20
Футбол сегодня: ПСЖ и Арсенал разыграют трофей в финале Лиги чемпионов
Вчера, 23:48
Европа23:48
Ницца сохранила место в элите, выиграв стыковый матч
Европа23:21
Барселона объявила о трансфере Гордона
Европа23:13
Монца сыграет в Серии А в следующем сезоне
Европа22:37
The Athletic раскрыл детали сделки Моуринью с Реалом
Лига Чемпионов22:17
ПСЖ - Арсенал: прогноз на матч Лиги чемпионов
Бокс21:46
Кабайел шокировал заявлением касательно Усика: "Он откажется от пояса, потому что боится меня!"
Европа21:17
4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK