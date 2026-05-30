Плей-офф НХЛ: Каролина разгромила Монреаль, выиграв финал Востока

В ночь на субботу, 30 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч полуфинальной стадии Кубка Стэнли.

Каролина в пятом поединке финала Восточной конференции одержала разгромную победу над Монреалем и выиграла серию со счетом 4-1.

В финале Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс встретится с Вегас Голден Найтс.

Результат матча плей-офф НХЛ за 29 мая

Каролина – Монреаль – 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Холл (Блэйк, Станковен), 2:0 – 15 Станковен (Никишин, Холл), 3:0 – 16 Робинсон (Каррье), 4:0 – 27 Блэйк (Станковен, Холл), 5:0 – 38 Гостисбеер (Элерс, Джарвис), 5:1 – 50 Кофилд (Хатсон), 6:1 – 56 Джарвис (Свечников, Ахо)

Счет в серии: 4-1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!