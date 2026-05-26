Плей-офф НХЛ: Каролина в овертайме обыграла Монреаль в третьем матче серии

В ночь на вторник, 26 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч полуфинальной стадии Кубка Стэнли.

В третьем поединке финала Восточной конференции Каролина в овертайме одержала победу над Монреалем и вышла вперед в серии со счетом 2-1.

Результат матча плей-офф НХЛ за 25 мая

Монреаль – Каролина – 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Гостисбеер (Робинсон, Янковски), 1:1 – 15 Мэтисон (Эванс, Демидов), 1:2 – 16 Холл (Блэйк, Миллер), 2:2 – 24 Хатсон (Добеш, Кофилд), 2:3 – 74 Свечников (Джарвис)

Счет в серии: 1-2

