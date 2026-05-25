Ливерпуль оказался впереди в гонке за немецким талантом

Ливерпуль провел переговоры по Кеннету Айххорну, пишет Флориан Плеттенберг.

16-летний опорник Герты уже некоторое время находится на радарах топ-клубов.

За Айххорном охотятся Боруссия, Бавария, Байер, Манчестер Сити и многие другие европейские клубы.

Ливерпуль только сейчас присоединился к гонке, а потому, чтобы наверстать время, английский клуб уже провел предметные переговоры с Гертой.

Ожидается, что стоимость 16-летнего таланта составит около 10-12 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль пытается подписать защитника Интера.

