Хавбек сборной Украины пропустит товарищеские матчи

Егор Ярмолюк получил повреждение.
Сегодня, 19:07       Автор: Андрей Безуглый
Егор Ярмолюк / Getty Images

В заявке сборной Украины на майские товарищеские матчи произошло изменение.

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк не сможет принять участие в первых поединках под руководством Андреа Мальдеры.

В последнем туре АПЛ украинец получил повреждение, которое не позволит ему сыграть.

Вместо него тренерский штаб сборной вызвал из резервного списка хавбека Динамо Владимира Бражко.

Ранее также сообщалось, что капитан Кривбасса покинул команду.

