Кривбасс распрощался со своим капитаном
Кривбасс объявил, что 31-летний полузащитник Максим Задерака покидает команду.
О прекращении сотрудничества со своим капитаном, у которого в июне истекал контракт, сообщает официальный сайт криворожского клуба.
"Своим кропотливым трудом, боевым характером и самоотдачей на поле Максим завоевал сердца криворожских болельщиков и получил уважение партнеров по команде, получив капитанскую повязку.
Максим Задерака безоговорочно вписал свое имя в историю футбольного клуба Кривбасс заглавными буквами. Спасибо за все, капитан!" - говорится в заявлении клуба.
Задерака присоединился к Кривбассу летом 2022 года. За четыре сезона в криворожской команде полузащитник провел 106 матчей, забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что участник стыковых матчей УПЛ решил опуститься во Вторую лигу.
