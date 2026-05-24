Кривбасс распрощался со своим капитаном

Криворожский клуб прекратил сотрудничество с Максимом Задеракой.
Сегодня, 21:04       Автор: Игорь Мищук
Максим Задерака / ФК Кривбасс
Кривбасс объявил, что 31-летний полузащитник Максим Задерака покидает команду.

О прекращении сотрудничества со своим капитаном, у которого в июне истекал контракт, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

"Своим кропотливым трудом, боевым характером и самоотдачей на поле Максим завоевал сердца криворожских болельщиков и получил уважение партнеров по команде, получив капитанскую повязку.

Максим Задерака безоговорочно вписал свое имя в историю футбольного клуба Кривбасс заглавными буквами. Спасибо за все, капитан!" - говорится в заявлении клуба.

Задерака присоединился к Кривбассу летом 2022 года. За четыре сезона в криворожской команде полузащитник провел 106 матчей, забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что участник стыковых матчей УПЛ решил опуститься во Вторую лигу.

