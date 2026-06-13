Экс-игрок Кривбасса и новичок Шахтера признан лучшим футболистом сезона УПЛ

Украинская Премьер-лига огласила имя лучшего футболиста чемпионата по итогам сезона-2025/26.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, по результатам голосования среди всех 16 клубов этого звания удостоился уже бывший вингер Кривбасса Глейкер Мендоза, который недавно подписал контракт с Шахтером.

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В нынешнем сезоне венесуэльский футболист провел за криворожскую команду в чемпионате Украины 26 матчей, в которых отличился 11 голами и 11 результативными передачами.

Мендоза стал пятым легионером, которого клубы признали лучшим футболистом сезона в УПЛ, и первым представителем Венесуэлы.

Ранее из числа легионеров дважды побеждал хорват Дарио Срна, по разу бразильцы Виллиан и Тайсон, а также армянин Генрих Мхитарян. Бразильцем по происхождению также является Марлос, но с сентября 2017 года у него - украинский паспорт.

Второе место в этой номинации по итогам нынешнего голосования занял нападающий Динамо Матвей Пономаренко, а вингер Шахтера Алиссон стал третьим.

Напомним, ранее Матвей Пономаренко был признан лучшим молодым игроком сезона УПЛ.

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