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Экс-игрок Кривбасса и новичок Шахтера признан лучшим футболистом сезона УПЛ

Глейкер Мендоза удостоился главной награды по итогам чемпионата.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Глейкер Мендоза / ФК Кривбасс
Глейкер Мендоза / ФК Кривбасс

Украинская Премьер-лига огласила имя лучшего футболиста чемпионата по итогам сезона-2025/26.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, по результатам голосования среди всех 16 клубов этого звания удостоился уже бывший вингер Кривбасса Глейкер Мендоза, который недавно подписал контракт с Шахтером.

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В нынешнем сезоне венесуэльский футболист провел за криворожскую команду в чемпионате Украины 26 матчей, в которых отличился 11 голами и 11 результативными передачами.

Мендоза стал пятым легионером, которого клубы признали лучшим футболистом сезона в УПЛ, и первым представителем Венесуэлы.

Ранее из числа легионеров дважды побеждал хорват Дарио Срна, по разу бразильцы Виллиан и Тайсон, а также армянин Генрих Мхитарян. Бразильцем по происхождению также является Марлос, но с сентября 2017 года у него - украинский паспорт.

Второе место в этой номинации по итогам нынешнего голосования занял нападающий Динамо Матвей Пономаренко, а вингер Шахтера Алиссон стал третьим.

Напомним, ранее Матвей Пономаренко был признан лучшим молодым игроком сезона УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер кривбасс чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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