Шахтер второй подряд спарринг свел к нулевой ничьей

Шахтер провел заключительный контрольный поединок перед стартом в украинской Премьер-лиге.

Соперником "горняков" стал представитель второго турецкого дивизиона Бурсаспор, а игра состоялась на переполненном как для товарищеского матча стадионе Матлы Ататюрк в Бурсе.

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Как и в предыдущем спарринге с саудовской Аль-Улой, чемпионы Украины владели ощутимым игровым преимуществом по ходу матча, однако так и не смогли поразить ворота турецкой команды, завершив этот поединок также нулевой ничьей.

Бурсаспор - Шахтер 0:0

Шахтер: Твардовский (Чимпоеш, 88), Винисиус Тобиас (Караваев, 75), Бондар (Грам, 62), Матвиенко (Марлон Сантос, 75), Педро Энрике (Гочолейшвили, 88), Назарина (Бондаренко, 62), Педриньо (Цуканов, 75), Марлон Гомес, Алиссон (Лукас, 62), Невертон (Мендоза, 62), Траоре (Кауан Элиас, 62).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Шахтера в сезоне-2026/27.

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