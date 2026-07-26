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Футбол

Реал согласовал приобретение вингера Лейпцига

Мадридский клуб вскоре может закрыть трансфер Яна Диоманде.
Сегодня, 21:25       Автор: Игорь Мищук
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

Мадридский Реал близок к подписанию вингера Лейпцига и сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде.

Как утверждает журналист Бен Джейкобс, "сливочные" достигли принципиальной договоренности с немецким клубом по поводу приобретения 19-летнего футболиста.

Также мадридский клуб уже согласовал условия пятилетнего контракта с самим игроком.

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Ожидается, что сумма трансфера может составить более 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Диоманде провел за Лейпциг во всех турнирах 36 матчей, отличившись 13 голами и десятью ассистами.

В составе сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира-2026 вингер сыграл четыре поединка, записав на свой счет одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Реал представил гостевую форму на новый сезон.

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