Реал согласовал приобретение вингера Лейпцига
Мадридский Реал близок к подписанию вингера Лейпцига и сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде.
Как утверждает журналист Бен Джейкобс, "сливочные" достигли принципиальной договоренности с немецким клубом по поводу приобретения 19-летнего футболиста.
Также мадридский клуб уже согласовал условия пятилетнего контракта с самим игроком.
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Ожидается, что сумма трансфера может составить более 100 миллионов евро.
В минувшем сезоне Диоманде провел за Лейпциг во всех турнирах 36 матчей, отличившись 13 голами и десятью ассистами.
В составе сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира-2026 вингер сыграл четыре поединка, записав на свой счет одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Реал представил гостевую форму на новый сезон.
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