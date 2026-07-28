Триумфатор Евро-2020 вернулся на пост тренера сборной Италии

Роберто Манчини во второй раз был утвержден в качестве наставника "Скуадры Адзурры".

Бывший наставник сборной Италии Роберто Манчини во второй раз был назначен на пост главного тренера национальной команды.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.

Детали соглашения с 61-летним итальянским специалистом пока не разглашаются.

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В среду, 29 июля, состоится пресс-конференция, на которой Манчини будет официально представлен в качестве тренера сборной Италии, а также новый технический директор "Скуадры Адзурры" Клаудио Раньери.

"Время поджимало, и я решил, что идеальным кандидатом на пост главного тренера должен быть Роберто Манчини. Это лучший выбор из всех возможных.

Должность технического директора никуда не исчезла, ее не следует путать с другими ролями. Именно поэтому мы утвердили изменение в уставе. Мне нужен был человек, с которым можно было бы разделить выбор главного тренера, которым стал Роберто Манчини, и этим человеком является Клаудио Раньери, который несколько минут назад официально подписал соглашение", - сообщил президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго.

Claudio Ranieri è il nuovo Direttore Tecnico FIGC e Presidente del Club Italia 💙🇮🇹#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/55ObGmiAfk — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) July 28, 2026

Манчини уже возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год, а летом 2021 года национальная команда под его руководством стала победителем Евро-2020.

После итальянский специалист работал со сборной Саудовской Аравии, а также с катарским клубом Аль-Садд, с которым выиграл чемпионат страны, после чего разорвал контракт в июне этого года.

Во главе сборной Италии Манчини заменит Дженнаро Гаттузо, который был уволен с занимаемой должности в апреле после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира-2026, уступив в финале плей-офф квалификации Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4).

Отметим, что новым главным тренером сборной Италии должен был стать Андреа Пирло, но его назначение сорвалось из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией. Также после этого скандала должность технического директора "Скуадры Адзурры" покинул Паоло Мальдини и его советник Леонардо.

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