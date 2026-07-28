iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Триумфатор Евро-2020 вернулся на пост тренера сборной Италии

Роберто Манчини во второй раз был утвержден в качестве наставника "Скуадры Адзурры".
Сегодня, 18:40       Автор: Игорь Мищук
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

Бывший наставник сборной Италии Роберто Манчини во второй раз был назначен на пост главного тренера национальной команды.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.

Детали соглашения с 61-летним итальянским специалистом пока не разглашаются.

Читай также: Министр спорта Италии высказался о скандале с Пирло и российским букмекером

В среду, 29 июля, состоится пресс-конференция, на которой Манчини будет официально представлен в качестве тренера сборной Италии, а также новый технический директор "Скуадры Адзурры" Клаудио Раньери.

"Время поджимало, и я решил, что идеальным кандидатом на пост главного тренера должен быть Роберто Манчини. Это лучший выбор из всех возможных.

Должность технического директора никуда не исчезла, ее не следует путать с другими ролями. Именно поэтому мы утвердили изменение в уставе. Мне нужен был человек, с которым можно было бы разделить выбор главного тренера, которым стал Роберто Манчини, и этим человеком является Клаудио Раньери, который несколько минут назад официально подписал соглашение", - сообщил президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго.

Манчини уже возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год, а летом 2021 года национальная команда под его руководством стала победителем Евро-2020.

После итальянский специалист работал со сборной Саудовской Аравии, а также с катарским клубом Аль-Садд, с которым выиграл чемпионат страны, после чего разорвал контракт в июне этого года.

Во главе сборной Италии Манчини заменит Дженнаро Гаттузо, который был уволен с занимаемой должности в апреле после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира-2026, уступив в финале плей-офф квалификации Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4).

Отметим, что новым главным тренером сборной Италии должен был стать Андреа Пирло, но его назначение сорвалось из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией. Также после этого скандала должность технического директора "Скуадры Адзурры" покинул Паоло Мальдини и его советник Леонардо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии Роберто Манчини

Статьи по теме

Манчини недоволен тем, что его позвали в сборную Италии Манчини недоволен тем, что его позвали в сборную Италии
Экс-тренер сборной Италии готовится вернуться на ранее занимаемую должность Экс-тренер сборной Италии готовится вернуться на ранее занимаемую должность
Будущий тренер сборной Италии расторг контракт со своим нынешним клубом Будущий тренер сборной Италии расторг контракт со своим нынешним клубом
Чемпион Евро-2020 готовится вернуться на пост тренера сборной Италии Чемпион Евро-2020 готовится вернуться на пост тренера сборной Италии

Видео

ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026
ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров

Последние новости

ЧМ-202619:38
Кукурелья сдержал слово и сделал особенное тату после победы на ЧМ-2026
Европа18:40
Триумфатор Евро-2020 вернулся на пост тренера сборной Италии
Бокс17:59
"Команда работает": Усик сделал заявление по поводу следующего боя
Европа17:31
Манчестер Сити продлил контракт с ключевым защитником
Европа16:55
Довбик отправился в новый клуб для завершения трансфера
Бокс14:54
СМИ: Усик проведёт последний бой против Уайлдера
ММА14:41
Макгрегор назвал дату своего последнего боя
Европа14:19
Барселона вступила в борьбу с Реалом за победителя ЧМ-2026
Европа13:48
Мудрик проиграл важный суд в Англии
Европа13:21
Зидан стал новым главным тренером сборной Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK