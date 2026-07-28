iSport.ua
Русский Українська

"Команда работает": Усик сделал заявление по поводу следующего боя

Украинский экс-чемпион высказался о своем последнем поединке.
Сегодня, 17:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о переговорах по поводу своего следующего боя.

Украинский боксер отметил, что сейчас они работают над организацией поединка, однако не спешат с окончательным решением.

Читай также: СМИ: Усик проведёт последний бой против Уайлдера

"У меня нет много информации, но сейчас команда работает над моим следующим боем. Если я не получу хорошее предложение, я подожду.

Пенсия? Нет. Я тренируюсь. Я дисциплинирован. Дисциплина - это моя жизнь. Да, я тоже отдыхаю. Иногда я лежу после молитвы и могу пять часов просто спать, читать. Но иногда я иду на кухню, ем фрукты, мороженое.

Сейчас дело не в работе и не в деньгах. Дело только в наследии и боях. Спорт - это проблема, потому что он как наркотик, как зависимость. Я понимаю, что у меня максимум два года на спорт высочайшего уровня. Потом я смогу заниматься спортом только для себя. Мы все это понимаем.

Иногда задумываешься о том, что, может быть, не заканчивать карьеру. Может быть, продолжать заниматься спортом, продолжать проводить профессиональные бои. Но я хочу после завершения профессиональной карьеры жить полноценной жизнью, а не иметь проблемы со здоровьем.

У меня есть деньги, есть возможности. Но у меня есть команда, ты тренируешься, едешь в тренировочный лагерь, на бои, путешествуешь. Это жизнь, ты не можешь просто остановиться. К этому идешь шаг за шагом", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Ранее Усик признался, будет ли следующий бой последним.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

СМИ: Усик проведёт последний бой против Уайлдера СМИ: Усик проведёт последний бой против Уайлдера
Усик объявил, кто станет новым абсолютным чемпионом мира Усик объявил, кто станет новым абсолютным чемпионом мира
Усик сделал прогноз на бой Кабайел – Дюбуа Усик сделал прогноз на бой Кабайел – Дюбуа
Чисора заявил, что готов устроить драку с Усиком в любой момент Чисора заявил, что готов устроить драку с Усиком в любой момент

Видео

ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026
ФИФА назвала лучший гол на ЧМ-2026

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Первой лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли первый матч ПАОКу в квалификации Лиги Европы
просмотров

Последние новости

ЧМ-202619:38
Кукурелья сдержал слово и сделал особенное тату после победы на ЧМ-2026
Европа18:40
Триумфатор Евро-2020 вернулся на пост тренера сборной Италии
Бокс17:59
"Команда работает": Усик сделал заявление по поводу следующего боя
Европа17:31
Манчестер Сити продлил контракт с ключевым защитником
Европа16:55
Довбик отправился в новый клуб для завершения трансфера
Бокс14:54
СМИ: Усик проведёт последний бой против Уайлдера
ММА14:41
Макгрегор назвал дату своего последнего боя
Европа14:19
Барселона вступила в борьбу с Реалом за победителя ЧМ-2026
Европа13:48
Мудрик проиграл важный суд в Англии
Европа13:21
Зидан стал новым главным тренером сборной Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK