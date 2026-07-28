"Команда работает": Усик сделал заявление по поводу следующего боя

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о переговорах по поводу своего следующего боя.

Украинский боксер отметил, что сейчас они работают над организацией поединка, однако не спешат с окончательным решением.

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"У меня нет много информации, но сейчас команда работает над моим следующим боем. Если я не получу хорошее предложение, я подожду.

Пенсия? Нет. Я тренируюсь. Я дисциплинирован. Дисциплина - это моя жизнь. Да, я тоже отдыхаю. Иногда я лежу после молитвы и могу пять часов просто спать, читать. Но иногда я иду на кухню, ем фрукты, мороженое.

Сейчас дело не в работе и не в деньгах. Дело только в наследии и боях. Спорт - это проблема, потому что он как наркотик, как зависимость. Я понимаю, что у меня максимум два года на спорт высочайшего уровня. Потом я смогу заниматься спортом только для себя. Мы все это понимаем.

Иногда задумываешься о том, что, может быть, не заканчивать карьеру. Может быть, продолжать заниматься спортом, продолжать проводить профессиональные бои. Но я хочу после завершения профессиональной карьеры жить полноценной жизнью, а не иметь проблемы со здоровьем.

У меня есть деньги, есть возможности. Но у меня есть команда, ты тренируешься, едешь в тренировочный лагерь, на бои, путешествуешь. Это жизнь, ты не можешь просто остановиться. К этому идешь шаг за шагом", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Ранее Усик признался, будет ли следующий бой последним.

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