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Усик признался, будет ли следующий бой последним

Украинский экс-чемпион высказался по поводу завершения карьеры.
Вчера, 23:52       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что завершит карьеру после следующего боя.

Украинский боксер подтвердил, что собирается еще провести только один поединок.

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"Я думаю, что у меня остался последний танец. Последний бой - это всего один. Конечно, всего один, а не три или пять. Безусловно, следующий поединок будет последним для меня. После боя я скажу: "Спасибо всем. Ценю вас", - сказал Усик в комментарии ВВС.

Отметим, что на данный момент наиболее вероятным соперником украинца для последнего поединка считается Деонтей Уайлдер, с которым он может встретиться в США.

Ранее сообщалось, что Усик пребывает на продвинутой стадии переговоров по поводу последнего боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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