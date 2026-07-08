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Усик пребывает на продвинутой стадии переговоров по поводу последнего боя

Украинский экс-чемпион собирается встретиться в ринге с Уайлдером.
Сегодня, 01:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Олександр Усик находится на продвинутой стадии переговоров по поводу своего прощального боя.

Как сообщает The Ring, в последнем поединке украинский боксер намерен встретиться с еще одним экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером.

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Украинец также рассматривал вариант боя против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса, однако, по информации издания, именно "Бронзовый бомбардировщик" является приоритетным потенциальным соперником.

Команды украинского и американского боксеров ведут переговоры об организации поединка позже в этом году в США.

Ранее менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой.

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