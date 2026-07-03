Усик может подписать контракт с Zuffa Boxing
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может стать частью промоушена Zuffa Boxing.
Как сообщил директор команды украинца Сергей Лапин, они ведут переговоры о проведении боксерского шоу под эгидой компании.
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"Мы ведем прямые переговоры с компанией Zuffa Boxing на самом высоком уровне. На данном этапе никаких соглашений подписано не было. Zuffa Boxing рассматривается как один из потенциальных партнеров для проведения крупного международного турнира.
Окончательная структура будет определена с учетом лучших интересов поединка, бойцов и общего масштаба проекта", - приводит слова Лапина BBC Sport.
Ранее контракты с Zuffa Boxing подписали другие украинские боксеры: Александр Гвоздик, Сергей Богачук, Сергей Деревянченко и Владислав Сиренко.
Отметим, также директор команды Усика назвал потенциального соперника для последнего боя.
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