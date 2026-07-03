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Футбол

Роналду получил нового тренера в Саудовской Аравии

Анге Постекоглу возглавил чемпионский Ан-Наср.
Вчера, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Анге Постекоглу / Getty Images
Анге Постекоглу / Getty Images

Бывший наставник Селтика и Тоттенхэма Анге Постекоглу был назначен новым главным тренером Ан-Насра, за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

60‑летний австралийский специалист подписал с Ан-Насром контракт, рассчитанный на два года.

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Во главе команды новый тренер сменит португальца Жорже Жезуша, который покинул клуб по окончании сезона-2025/26, несмотря на завоевание чемпионского титула.

Напомним, что последним клубом Постекоглу был Ноттингем Форест, который он возглавлял всего 39 дней в сентябре‑октябре 2025 года. До этого специалист два года работал с Тоттенхэмом и выиграл Лигу Европы в сезоне-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анге Постекоглу ан-наср Чемпионат Саудовской Аравии

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