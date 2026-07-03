Роналду получил нового тренера в Саудовской Аравии

Бывший наставник Селтика и Тоттенхэма Анге Постекоглу был назначен новым главным тренером Ан-Насра, за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

60‑летний австралийский специалист подписал с Ан-Насром контракт, рассчитанный на два года.

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Во главе команды новый тренер сменит португальца Жорже Жезуша, который покинул клуб по окончании сезона-2025/26, несмотря на завоевание чемпионского титула.

It's official: ✍️

Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛

He signed a contract for 2 seasons.



Welcome, Gaffer! 🧠 pic.twitter.com/LEStlTdnQy — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2026

Напомним, что последним клубом Постекоглу был Ноттингем Форест, который он возглавлял всего 39 дней в сентябре‑октябре 2025 года. До этого специалист два года работал с Тоттенхэмом и выиграл Лигу Европы в сезоне-2024/25.

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