Роналду получил нового тренера в Саудовской Аравии
Бывший наставник Селтика и Тоттенхэма Анге Постекоглу был назначен новым главным тренером Ан-Насра, за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду.
Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.
60‑летний австралийский специалист подписал с Ан-Насром контракт, рассчитанный на два года.
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Во главе команды новый тренер сменит португальца Жорже Жезуша, который покинул клуб по окончании сезона-2025/26, несмотря на завоевание чемпионского титула.
It's official: ✍️— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2026
Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛
He signed a contract for 2 seasons.
Welcome, Gaffer! 🧠 pic.twitter.com/LEStlTdnQy
Напомним, что последним клубом Постекоглу был Ноттингем Форест, который он возглавлял всего 39 дней в сентябре‑октябре 2025 года. До этого специалист два года работал с Тоттенхэмом и выиграл Лигу Европы в сезоне-2024/25.
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