Клуб Серии А претендует на Довбика

Украинец может воссоединиться с тренером, который приглашал его в Рому.

Украинский нападающий Артем Довбик, с которым готова распрощаться Рома, может остаться в Серии А.

Как сообщает Sky Sport Italia, возможность трансфера 29-летнего футболиста рассматривает Дженоа.

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Отмечается, что в подписании украинского форварда заинтересован нынешний главный тренер генуэзцев Даниэле Де Росси, который летом 2024 года, возглавляя тогда Рому, был одним из инициаторов приглашения игрока в римский клуб.

Однако проблемой для реализации этого перехода может стать позиция римского клуба, который заинтересован в полноценном трансфере украинца за сумму около 25 миллионов евро, тогда как Дженоа рассчитывает подписать его на правах аренды.

В прошлом сезоне Довбик провел в составе Ромы 18 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, ранее Рома отклонила предложение об аренде Довбика от испанского Бетиса.

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