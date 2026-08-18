Ювентус объявил о подписании голкипера Тоттенхэма

Гульельмо Викарио отправился в аренду в туринский клуб.

Ювентус подписал на правах аренды голкипера Тоттенхэма Гульельмо Викарио.

О переходе 29-летнего вратаря туринский клуб объявил на своем официальном сайте.

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Арендный договор рассчитан до конца нынешнего сезона - до 30 июня 2027 года.

Соглашение также предусматривает возможность выкупа игрока за 8 миллионов евро. Кроме того, лондонский клуб сможет рассчитывать еще на 2 миллиона евро в виде бонусов.

Here to provide a helping hand... 🧤



Guglielmo Vicario is Bianconero! ⚪️⚫️



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Powered by @Jeep pic.twitter.com/tRmamAkhxS — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 18, 2026

Отметим, что действующий контракт итальянского голкипера со "шпорами" рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Викарио провел за Тоттенхэм 43 матча во всех турнирах, пропустив 65 голов, а в 13 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. С апреля голкипер не играл из-за травмы.

Ранее Ювентус также объявил о подписании защитника Болоньи.

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