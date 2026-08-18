iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус объявил о подписании голкипера Тоттенхэма

Гульельмо Викарио отправился в аренду в туринский клуб.
Сегодня, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Гульельмо Викарио перешел в Ювентус / Juventus FC
Гульельмо Викарио перешел в Ювентус / Juventus FC

Ювентус подписал на правах аренды голкипера Тоттенхэма Гульельмо Викарио.

О переходе 29-летнего вратаря туринский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Ювентус подписал нападающего ПСЖ, ранее уже выступавшего за туринский клуб

Арендный договор рассчитан до конца нынешнего сезона - до 30 июня 2027 года.

Соглашение также предусматривает возможность выкупа игрока за 8 миллионов евро. Кроме того, лондонский клуб сможет рассчитывать еще на 2 миллиона евро в виде бонусов.

Отметим, что действующий контракт итальянского голкипера со "шпорами" рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Викарио провел за Тоттенхэм 43 матча во всех турнирах, пропустив 65 голов, а в 13 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. С апреля голкипер не играл из-за травмы.

Ранее Ювентус также объявил о подписании защитника Болоньи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус трансферы тоттенхэм Гульельмо Викарио

Статьи по теме

Барселона оформила трансфер Родри Барселона оформила трансфер Родри
Кривбасс арендовал боливийского легионера Кривбасс арендовал боливийского легионера
Защитник Полесья перебрался во второй польский дивизион Защитник Полесья перебрался во второй польский дивизион
Ювентус согласовал подписание вратаря Тоттенхэма Ювентус согласовал подписание вратаря Тоттенхэма

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: квалификации ЛЧ
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Цинциннати
просмотров
УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
просмотров
Костюк вышла в третий раунд турнира в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Теннис20:58
Свитолина снялась с турнира в Цинциннати
Европа20:30
Барселона оформила трансфер Родри
Бокс19:48
"Ничто не сотрет время, прожитое вместе": Владимир Кличко отреагировал на смерть бывшей невесты
Украина18:59
Кривбасс арендовал боливийского легионера
Европа18:28
Ювентус объявил о подписании голкипера Тоттенхэма
Европа17:40
Реал провел официальную презентацию Моуринью
Европа16:55
Защитник Полесья перебрался во второй польский дивизион
Европа14:44
Цыганкова накажут за непрофессионализм
НБА14:21
"Это звучит неправильно": Карри - о своей карьере
Бокс13:48
Экс-чемпион мира рассказал, почему мегафайт Джошуа – Фьюри потерял свой блеск
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK