Форвард Ювентуса успешно перенес операцию после перелома пальца
Нападающий Ювентуса Рандаль Коло Муани перенес операцию после перелома пальца.
27-летний футболист получил повреждение в первом тайме матча пятого тура Серии А с Аталантой (2:0), однако отыграл практически весь поединок и был заменен на 89-й минуте.
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После игры французский форвард прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали перелом проксимальной фаланги пятого пальца правой руки, и было принято решение о проведении операции.
Как сообщает официальный сайт "бьянконери", накануне Коло Муани перенес хирургическое вмешательство, а процедура прошла успешно.
Ожидается, что игрок в ближайшее время сможет вернуться к тренировочному процессу.
Напомним, что Коло Муани вернулся в Ювентус этим летом, перейдя из ПСЖ. В составе итальянской команды нападающий провел в текущем сезоне шесть матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.
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