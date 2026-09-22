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Футбол

Форвард Ювентуса успешно перенес операцию после перелома пальца

Рандалю Коло Муани потребовалось хирургическое вмешательство.
Сегодня, 10:52       Автор: Игорь Мищук
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Нападающий Ювентуса Рандаль Коло Муани перенес операцию после перелома пальца.

27-летний футболист получил повреждение в первом тайме матча пятого тура Серии А с Аталантой (2:0), однако отыграл практически весь поединок и был заменен на 89-й минуте.

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После игры французский форвард прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали перелом проксимальной фаланги пятого пальца правой руки, и было принято решение о проведении операции.

Как сообщает официальный сайт "бьянконери", накануне Коло Муани перенес хирургическое вмешательство, а процедура прошла успешно.

Ожидается, что игрок в ближайшее время сможет вернуться к тренировочному процессу.

Напомним, что Коло Муани вернулся в Ювентус этим летом, перейдя из ПСЖ. В составе итальянской команды нападающий провел в текущем сезоне шесть матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Рандаль Коло Муани

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