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Футбол

Основной полузащитник Ювентуса выбыл на длительный срок из-за травмы

Кефрен Тюрам будет вынужден пропустить несколько месяцев.
Сегодня, 20:41       Автор: Игорь Мищук
Кефрен Тюрам / Getty Images
Кефрен Тюрам / Getty Images

Ювентус потерял на длительный срок одного из своих основных игроков Кефрена Тюрама.

25-летний французский полузащитник еще с весны испытывал проблемы с коленом, из-за чего не смог принять участие в предсезонных сборах туринской команды.

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После очередного медицинского обследования футболиста было принято решение прибегнуть к хирургическому вмешательству. Завтра игроку будет сделана операция во Франции, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По предварительным оценкам врачей, на восстановление французскому хавбеку потребуется минимум четыре месяца.

В прошлом сезоне Тюрам провел в составе Ювентуса во всех турнирах 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ювентус оформил трансфер нападающего Ньюкасла.

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