ПСЖ разорвал контракт с некогда обладателем награды Golden Boy

ПСЖ прекратил сотрудничество с португальским полузащитником Ренату Саншешем.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб расторг контракт с 29-летним футболистом.

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Португальский хавбек получил статус свободного агента и теперь сможет бесплатно присоединиться к другому клубу.

Напомним, что Саншеш, который в 2016 году становился обладателем награды Golden Boy, перешел в ПСЖ летом 2022 года из Лилля. Закрепиться в составе парижской команды полузащитник не сумел и провел только 27 матчей, отличившись двумя голами.

Пребывая на контракте в ПСЖ, Саншеш играл в арендах за Рому, Бенфику и Панатинаикос. В прошлом сезоне в составе греческой команды португалец провел 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол и один ассист.

Ранее сообщалось, что ПСЖ подписал бельгийского вундеркинда.

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