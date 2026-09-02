iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ разорвал контракт с некогда обладателем награды Golden Boy

Ренату Саншеш получил статус свободного агента.
Сегодня, 20:08       Автор: Игорь Мищук
Ренату Саншеш / Getty Images
Ренату Саншеш / Getty Images

ПСЖ прекратил сотрудничество с португальским полузащитником Ренату Саншешем.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб расторг контракт с 29-летним футболистом.

Читай также: Ферран Торрес стал игроком ПСЖ

Португальский хавбек получил статус свободного агента и теперь сможет бесплатно присоединиться к другому клубу.

Напомним, что Саншеш, который в 2016 году становился обладателем награды Golden Boy, перешел в ПСЖ летом 2022 года из Лилля. Закрепиться в составе парижской команды полузащитник не сумел и провел только 27 матчей, отличившись двумя голами.

Пребывая на контракте в ПСЖ, Саншеш играл в арендах за Рому, Бенфику и Панатинаикос. В прошлом сезоне в составе греческой команды португалец провел 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол и один ассист.

Ранее сообщалось, что ПСЖ подписал бельгийского вундеркинда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ренату Саншеш

Статьи по теме

Итальянский скаут нашёл клуб, где Забарный может продолжить карьеру Итальянский скаут нашёл клуб, где Забарный может продолжить карьеру
Забарный может продолжить карьеру в команде АПЛ Забарный может продолжить карьеру в команде АПЛ
"Доминировали, но не забили": Забарный отреагировал на поражение ПСЖ в матче за Суперкубок Франции "Доминировали, но не забили": Забарный отреагировал на поражение ПСЖ в матче за Суперкубок Франции
Ливерпуль близок к подписанию ключевого игрока ПСЖ Ливерпуль близок к подписанию ключевого игрока ПСЖ

Видео

Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Бавария стартует в Кубке Германии, матчи Сассуоло, Рейнджерс и Селтика
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Европа20:08
ПСЖ разорвал контракт с некогда обладателем награды Golden Boy
Бокс19:30
Бокс: расписание боев
Бокс19:25
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Бокс18:58
Первый претендент на бой с Хрговичем ответил, позволит ли ему провести унификацию
Европа18:27
Манчестер Юнайтед предложил новый контракт своему капитану
Европа17:48
Трабзонспор Малиновского и Батагова проведет спарринг с российским Зенитом
Украина16:55
Представители Полесья и Эпицентра стали лучшими тренером и игроком четвертого тура УПЛ
Футбол15:49
В списке жертв преступной группировки оказался Килиан Мбаппе - Le Parisien
Футбол15:19
Я такого не видел нигде в Украине: Шевченко открыл музей футбола в прифронтовом Запорожье
Футбол14:37
Итоги трансферного окна: кто обошелся клубам дороже всех
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK