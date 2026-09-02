ПСЖ разорвал контракт с некогда обладателем награды Golden Boy
ПСЖ прекратил сотрудничество с португальским полузащитником Ренату Саншешем.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб расторг контракт с 29-летним футболистом.
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Португальский хавбек получил статус свободного агента и теперь сможет бесплатно присоединиться к другому клубу.
Напомним, что Саншеш, который в 2016 году становился обладателем награды Golden Boy, перешел в ПСЖ летом 2022 года из Лилля. Закрепиться в составе парижской команды полузащитник не сумел и провел только 27 матчей, отличившись двумя голами.
Пребывая на контракте в ПСЖ, Саншеш играл в арендах за Рому, Бенфику и Панатинаикос. В прошлом сезоне в составе греческой команды португалец провел 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет один гол и один ассист.
Ранее сообщалось, что ПСЖ подписал бельгийского вундеркинда.
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