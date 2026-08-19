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Футбол

Забарный может продолжить карьеру в команде АПЛ

Тоттенхэм интересуется украинским защитником.
Сегодня, 15:47       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Илья Забарный может покинуть ПСЖ. Об этом передаёт издание TEAMtalk.

Главная причина ухода украинского защитника это то, что он не рассчитывает на регулярную игровую практику, однако конкретные варианты для перехода пока ограничены.

Добавим, что ранее Ливерпуль интересовался 23-летним центрбеком, однако после подписания Рональда Араухо мысль о подписании Ильи сошла на нет.

Ещё одним претендентом называли Челси, но лондонцы после перехода Максенса Лакруа не планируют активно усиливать центр обороны. При этом Тоттенхэм может вернуться к кандидатуре украинца после ухода Кристиана Ромеро.

Тем временем Барселона не сдаётся в борьбе за подписание форварда мадридского Атлетико.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

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