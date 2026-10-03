Хорватия - Англия 0:7: обзор матча и результат игры 03.10.2026

Англичане в первом тайме сняли все вопросы, а во втором - добили соперника.

В субботу, 3 октября, сборная Хорватии принимала на своем поле Англию в матче третьего тура Дивизиона A Лиги наций-2026/27.

Подопечные Томаса Тухеля просто не заметили своего соперника, нанеся ему в гостях сокрушительное поражение со счетом 0:7.

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Английская сборная еще в первом тайме не оставила вопросов о будущем победителе поединка, отправив в ворота хорватов четыре безответных мяча.

Начало разгрому на восьмой минуте положил Гарри Кейн, который принял мяч на грани офсайда и пробил под перекладину. Удвоил результат на 21-й минуте Джуд Беллингем, замкнув прострел Энтони Гордона от лицевой. Ближе к концу тайма Гордон отличился уже сам, откликнувшись на дальней на передачу с правого фланга, а перед перерывом свой результативный удар добавил Букайо Сака, переправив мяч в пустые ворота после паса Беллингема.

Во второй половине встречи сборная Англии не сбросила обороты и полностью добила соперника. В начале тайма Кейн оформил дубль, замкнув в падении прострел от Эллиота Андерсона, а затем второй гол на свой счет также записал Сака, обыгравшись в штрафной соперника с Кейном. Сокрушительную точку в матче поставил Морган Роджерс, который успешно реализовал выход один на один и оформил тем самым для хорватов самое крупное поражение в их истории.

Англия в трех матчах нынешнего розыгрыша Лиги наций набрала шесть очков, а у на счету Хорватии осталось три балла.

Другой матч группы между Испанией и Чехией будет сыгран позже.

Статистика матча Хорватия - Англия 3-го тура Лиги наций

Хорватия - Англия 0:7

Голы: Кейн, 8, 53, Беллингем, 21, Гордон, 39, Сака, 45, 68, Роджерс, 87

Ожидаемые голы (xG): 1.38 - 6.14

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 12 - 19

Удары в створ: 1 - 10

Угловые: 1 - 6

Фолы: 10 - 6

Хорватия: Ливакович - Станишич (Шутало, 76), Вушкович, Гвардиол, Перишич - Модрич (Якич, 57), Ковачич - Иванович, Сучич (Пашалич, 46), Батурина (Влашич, 46) - Муса (Матанович, 46).

Англия: Пикфорд - Куанса, Конса, Гейи, Холл (Льюис-Скелли, 79) - Андерсон (Гиббз-Уайт, 79), Скотт (Гарнер, 70) - Сака, Беллингем, Гордон (Эзе, 70) - Кейн (Роджерс, 70)

Предупреждение: Ковачич.

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