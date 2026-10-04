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Футбол

"Впервые мне было стыдно": Модрич отреагировал на жесткий разгром от Англии

Капитан сборной Хорватии оценил выступление команды в катастрофическом матче Лиги наций.
Сегодня, 17:52       Автор: Игорь Мищук
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался по поводу разгрома от Англии в домашнем матче третьего тура Лиги наций.

Накануне англичане разбили соперника со счетом 7:0, что стало самым крупным поражением хорватской национальной команды в истории.

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"Трудно найти объяснение такому выступлению. Без единоборств, без фолов, без агрессии, отсутствие единства. Я в сборной уже 20 лет, но впервые мне было стыдно после матча. Можно проиграть, потому что сейчас они просто сильнее. Но проигрывать вот так и разрушать репутацию, которую мы зарабатывали годами, - это недопустимо. Мне очень стыдно.

Нельзя так играть в футбол. Было ощущение, будто у нас на четыре или пять игроков меньше. Это был катастрофический вечер. Мы не должны обвинять друг друга или искать виноватых, а должны оставаться едиными. У меня еще никогда не было такого чувства после матча", - приводит слова Модрича Marca.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Хорватия - Англия (0:7).

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