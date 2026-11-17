Долгожданные двигатели вернутся в 2030 году.

Формула-1 окончательно утвердила переход на V8.

Напомним, что возвращение к турбированным V8 обсуждалось уже давно и только сейчас стороны достигли договоренности.

С 2030 года в Формуле-1 будут использовать турбированные V8 объемом 2,1 литра. Также в них будет сокращена гибридная составляющая.

Основной целью стало сделать двигатели легче и проще в производстве, также будут внедрены технологии, которые уменьшат выбросы газов в атмосферу.

Следующим шагом будет составление нового регламента для утверждения Всемирным советом ФИА на собрании уже в следующем месяце.

Отметим, что в последний раз V8 использовались в Формуле-1 в 2013 году.

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