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Футбол

Барселона не сдается в борьбе за Хулиана Альвареса

Каталонцы дает 2-3 дня на трансфер аргентинца.
Сегодня, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Барселона продолжает борьбу за Хулиана Альвареса из Атлетико. Аргентинец остаётся главным вариантом каталонцев на позицию центрального нападающего.

Атлетико не хочет отпускать футболиста. Президент Энрике Сересо, гендиректор Мигель Анхель Хиль Марин и Диего Симеоне заявляли о желании сохранить Альвареса. При этом Симеоне не включил форварда в заявку на матч с Малагой.

По информации Mundo Deportivo, Барселона дала себе 2-3 дня на решение вопроса. Если договориться не удастся, клуб переключится на альтернативные варианты, несмотря на то что Альварес остаётся планом А.

Сам аргентинец ранее говорил о желании перейти в Барселону. Ханси Флик также считает Альвареса приоритетным кандидатом на позицию девятки.

Ранее каталонский клуб сумел оформить трансфер хавбека из Манчестер Сити.

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