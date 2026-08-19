Барселона не сдается в борьбе за Хулиана Альвареса

Барселона продолжает борьбу за Хулиана Альвареса из Атлетико. Аргентинец остаётся главным вариантом каталонцев на позицию центрального нападающего.

Атлетико не хочет отпускать футболиста. Президент Энрике Сересо, гендиректор Мигель Анхель Хиль Марин и Диего Симеоне заявляли о желании сохранить Альвареса. При этом Симеоне не включил форварда в заявку на матч с Малагой.

По информации Mundo Deportivo, Барселона дала себе 2-3 дня на решение вопроса. Если договориться не удастся, клуб переключится на альтернативные варианты, несмотря на то что Альварес остаётся планом А.

Сам аргентинец ранее говорил о желании перейти в Барселону. Ханси Флик также считает Альвареса приоритетным кандидатом на позицию девятки.

Ранее каталонский клуб сумел оформить трансфер хавбека из Манчестер Сити.

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