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Барселона ищет €510 млн и обвиняет Украину

Барселона изучает два варианта привлечения финансирования на сумму €510 млн для завершения реконструкции стадиона Камп Ноу.
Сегодня, 15:10       Автор: Сергей Носенко
Камп Ноу / Getty Images
Камп Ноу / Getty Images

Первые €300 млн планируется привлечь в виде проектного долга через фонд секьюритизации, финансирующий стадион. Кредит будет погашаться за счет будущих доходов Камп Ноу, в том числе поступлений от новых VIP-зон. Срок погашения составит 30 лет.

Средства могут использоваться исключительно для завершения реконструкции и будут обеспечены доходами стадиона. По данным Reuters, клуб уже провел переговоры с потенциальными инвесторами при участии Goldman Sachs.

Еще €210 млн клуб привлечет в рамках соглашения о старшем долге, обеспеченного будущими телевизионными правами на матчи Ла Лиги и турниров УЕФА. Эти кредиты будут оформлены в виде медианот со сроком погашения 10 лет.

Финансирование разделено на два транша по €105 млн. Первый был размещен в июле, второй Барселона рассчитывает выпустить до конца 2026 года.

Реконструкция Камп Ноу началась в 2023 году. Изначально завершить проект планировалось в 2026-м. После реконструкции стадион получит полностью закрытую крышу, а его вместимость увеличится до 105 тысяч зрителей. Однако сроки строительства уже сдвинулись. Вице-президент Барселоны Ферран Олив заявил, что работы не будут полностью завершены до сезона 2028/29. Олив и президент клуба Жоан Лапорта связывают рост стоимости проекта с войной в Украине, глобальными экономическими изменениями и проблемами в цепочках поставок.

В первой половине сезона-2027/28 команда планирует проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса на Монжуике.

Ранее стало известно, что восстановление защитника Барселоны может сильно затянуться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Камп Ноу

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