"Она сегодня играла невероятно": Свитолина — о поражении в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла принести сборной второе очко в четвертьфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг против Бельгии.

Украинка уступила Грет Миннен в трех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6. Свитолина выиграла первую партию на тай-брейке, однако бельгийка смогла переломить ход встречи и сравнять счет в командном противостоянии.

После матча Свитолина признала, что соперница провела очень сильную игру.

"Она сегодня играла невероятно — от самого начала и до самого завершения матча. Я очень разочарована результатом и своей игрой, потому что считаю, что могла сыграть немного лучше", — сказала украинка.

При этом Свитолина отметила, что матч получился очень равным и его исход решили отдельные розыгрыши.

"Это был трехсетовый матч. И в первом, и во втором, и в третьем сете все решили буквально несколько очков. Она сыграла их лучше", — добавила теннисистка.

Несмотря на поражение Свитолиной, сборная Украины победила Бельгию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Решающее очко украинской команде принесли Людмила Киченок и Ангелина Калинина в парном матче.

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