Стала известна дата боя Фьюри - Джошуа

Главный бой года состоится в декабре.

Турки Аль эш-Шейх официально представил дату боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, что британские тяжеловесы уже давно пытались сойтись в ринге.

Однако постоянные разногласия не давали наконец утвердить бой. Компромиссом стал поединок на стадионе Принципалити в Кардиффе.

Главный бой 2026 года состоится 11 декабря. Трансляция поединка будет доступна на платформе Netflix.

Ранее также сообщалось, что Джошуа вернулся к сотрудничеству с Беном Дэвисоном.

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