iSport.ua
Русский Українська

Стала известна дата боя Фьюри - Джошуа

Главный бой года состоится в декабре.
Сегодня, 16:32       Автор: Андрей Безуглый
Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа

Турки Аль эш-Шейх официально представил дату боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, что британские тяжеловесы уже давно пытались сойтись в ринге.

Однако постоянные разногласия не давали наконец утвердить бой. Компромиссом стал поединок на стадионе Принципалити в Кардиффе.

Главный бой 2026 года состоится 11 декабря. Трансляция поединка будет доступна на платформе Netflix.

Ранее также сообщалось, что Джошуа вернулся к сотрудничеству с Беном Дэвисоном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гран-при Азербайджана: Мерседесы возглавили зачет второй практики Гран-при Азербайджана: Мерседесы возглавили зачет второй практики
NaVi вылетели в первом же раунде плей-офф PGL Wallachia Season 9 NaVi вылетели в первом же раунде плей-офф PGL Wallachia Season 9
"Она сегодня играла невероятно": Свитолина — о поражении в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг "Она сегодня играла невероятно": Свитолина — о поражении в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
Барселона ищет €510 млн и обвиняет Украину Барселона ищет €510 млн и обвиняет Украину

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартуют в Лиге наций поединком против Венгрии
просмотров
Футбол сегодня: старт Лиги наций, дерби Нидерланды — Германия, матч Норвегии против Португалии
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров

Последние новости

Формула 116:46
Гран-при Азербайджана: Мерседесы возглавили зачет второй практики
Бокс16:32
Стала известна дата боя Фьюри - Джошуа
Киберспорт16:10
NaVi вылетели в первом же раунде плей-офф PGL Wallachia Season 9
Теннис15:49
"Она сегодня играла невероятно": Свитолина — о поражении в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
Футбол15:10
Барселона ищет €510 млн и обвиняет Украину
Автоспорт14:25
Расселл показал лучшее время в Баку, а Антонелли остановился из-за утечки гидравлики
Теннис14:03
"У меня была суперпартнерша": Киченок и Калинина прокомментировали игру за полуфинал
Водные13:12
В Австралии одобрили олимпийскую трассу на реке с крокодилами
Теннис12:30
Украина обыграла Бельгию и второй год подряд вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Футбол11:59
Роналду передумал завершать карьеру в сборной и хочет 1000 голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK