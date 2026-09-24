Энтони Джошуа покинул команду Усика и Егора Голуба

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа больше не будет готовиться в команде Александра Усика и украинского тренера Егора Голуба.

Перед потенциальным мегабоем с Тайсоном Фьюри британец вернулся к работе с Беном Дэвисоном.

Об участии Дэвисона в следующем тренировочном лагере Джошуа сообщил промоутер Эдди Хирн.

По его словам, специалист «точно будет вовлечен» в подготовку британца.

При этом впервые о возвращении Джошуа в зал Дэвисона стало известно еще в начале сентября. Тогда The Ring сообщал, что британец снова тренируется в знакомой для него команде, но на тот момент речь не шла о полноценном возвращении Дэвисона в качестве главного тренера.

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