Энтони Джошуа покинул команду Усика и Егора Голуба
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа больше не будет готовиться в команде Александра Усика и украинского тренера Егора Голуба.
Перед потенциальным мегабоем с Тайсоном Фьюри британец вернулся к работе с Беном Дэвисоном.
Об участии Дэвисона в следующем тренировочном лагере Джошуа сообщил промоутер Эдди Хирн.
По его словам, специалист «точно будет вовлечен» в подготовку британца.
При этом впервые о возвращении Джошуа в зал Дэвисона стало известно еще в начале сентября. Тогда The Ring сообщал, что британец снова тренируется в знакомой для него команде, но на тот момент речь не шла о полноценном возвращении Дэвисона в качестве главного тренера.
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