Киев Кэпиталз одержали третью победу в сезоне

Украинская команда на выезде забросила пять безответных шайб — 5:0.

Киевляне открыли счет в концовке первого периода. На 18-й минуте Кевин Страдниекс реализовал большинство и вывел Киев Кэпиталз вперед.

Во второй двадцатиминутке украинская команда увеличила преимущество. Сначала Харийс Брантс забросил вторую шайбу, а за шесть секунд до сирены Дейвидс Сарканис реализовал большинство — 3:0.

В начале третьего периода Киев Кэпиталз снова воспользовались численным преимуществом. На 44-й минуте отличился Гатис Спруктс.

Окончательный счет на 55-й минуте установил Страдниекс, оформивший дубль.

Таким образом, три из пяти шайб «Киев Кэпиталз» забросили в большинстве. Вратарь украинской команды Роми Хуунонен отразил все броски соперника и оформил шатаут.

Для «Киев Кэпиталз» эта победа стала третьей в четырех матчах сезона.

Балтийская лига, 4-й тур

Лиепая — Киев Кэпиталз — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Шайбы:

0:1 — Кевин Страдниекс, 18:37 (бол.)

0:2 — Харийс Брантс, 35:34

0:3 — Дейвидс Сарканис, 39:54 (бол.)

0:4 — Гатис Спруктс, 44:32 (бол.)

0:5 — Кевин Страдниекс, 54:45

Напомним, ранее Сокол уверенно вышел в финал Кубка Украины.

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