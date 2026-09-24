Киев Кэпиталз одержали третью победу в сезоне
Киевляне открыли счет в концовке первого периода. На 18-й минуте Кевин Страдниекс реализовал большинство и вывел Киев Кэпиталз вперед.
Во второй двадцатиминутке украинская команда увеличила преимущество. Сначала Харийс Брантс забросил вторую шайбу, а за шесть секунд до сирены Дейвидс Сарканис реализовал большинство — 3:0.
В начале третьего периода Киев Кэпиталз снова воспользовались численным преимуществом. На 44-й минуте отличился Гатис Спруктс.
Окончательный счет на 55-й минуте установил Страдниекс, оформивший дубль.
Таким образом, три из пяти шайб «Киев Кэпиталз» забросили в большинстве. Вратарь украинской команды Роми Хуунонен отразил все броски соперника и оформил шатаут.
Для «Киев Кэпиталз» эта победа стала третьей в четырех матчах сезона.
Балтийская лига, 4-й тур
Лиепая — Киев Кэпиталз — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Шайбы:
- 0:1 — Кевин Страдниекс, 18:37 (бол.)
- 0:2 — Харийс Брантс, 35:34
- 0:3 — Дейвидс Сарканис, 39:54 (бол.)
- 0:4 — Гатис Спруктс, 44:32 (бол.)
- 0:5 — Кевин Страдниекс, 54:45
Напомним, ранее Сокол уверенно вышел в финал Кубка Украины.
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