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Футбол

Манчестер Юнайтед продает свой стадион по частям

Манчестер Юнайтед решил дать болельщикам приобрести фрагмент газона легендарного стадиона Олд Траффорд за 125 фунтов стерлингов.
Сегодня, 09:28       Автор: Сергей Носенко
Стадион МЮ / Getty Images
Стадион МЮ / Getty Images

Олд Траффорд, который называют Театром мечей, является домашней ареной Манчестер Юнайтед с 1910 года. На стадионе команда завоевала множество трофеев, в том числе рекордные для клуба 13 чемпионских титулов в Премьер-лиге.

В клубе объяснили, что продажа фрагментов стала возможной после масштабной реконструкции поля. В июне газон впервые за 14 лет полностью сняли вплоть до основания. Работы проводили для улучшения условий для футболистов и дренажа поля.

Часть старого газона была специально сохранена. Затем фрагменты поместили в стеклянные кубы, превратив их в памятные сувениры для болельщиков.

"Победы и поражения, успехи и неудачи, взлеты и падения. Мы видели все это. Теперь болельщики могут владеть частью поля", — заявили в Манчестер Юнайтед.

Акция проходит на фоне непростого периода для клуба. В прошлом сезоне МЮ финишировал третьим в Премьер-лиге, однако новый чемпионат начал неудачно. После пяти туров команда занимает 12-е место, одержав лишь одну победу.

Кроме того, 23 сентября клуб сообщил о седьмом подряд годовом убытке. На финансовый результат повлияли, в частности, расходы на приобретение игроков и увольнение бывшего главного тренера в январе 2026 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер Олд Траффорд сувенир

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