Рейтинг гигиены питания на Олд Траффорд был снижен до двух звезд

У Манчестер Юнайтед продолжаются огромные проблемы с домашней ареной, пишет Daily Mail.

После поражения от Борнмута многие журналисты жаловались на протекшую крышу в зале для пресс-конференций. А еще раньше фанаты получили отравление из-за плохо приготовленной курицы.

На днях Олд Траффорд посетили инспекторы, которые нашли еще одно серьезное нарушение - грызунов.

Как пишет издание, следы жизнедеятельности мышей были обнаружены в администритавных помещениях, а также, что важнее, в киосках для продажи еды.

Рейтинг гигиены питания стадиона был снижен до двух звезд (из пяти возможных), а клубу дали время, чтобы срочно решить эту проблему.

Ранее также Илья Забарный оценил разгром Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!