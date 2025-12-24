МЮ готовит масштабный апгрейд Олд Траффорд перед будущими проектами

Как сообщает Daily Mail, Манчестер Юнайтед планирует ремонт Олд Траффорд летом 2026 года.

По имеющейся информации, ремонт необходим, чтобы привести стадион в соответствие с новыми правилами УЕФА.

В первую очередь МЮ хочет провести капитальный ремонт поля, обновить скамейки запасных и модернизировать дренажную систему.

Однако, несмотря на запланированный ремонт, "красные дьяволы" не отказываются от идеи построить новую арену, которая будет вмещать 100 000 зрителей вместо нынешних 74 197 на Олд Траффорд.

Добавим, что Атлетико и Барселона поборются за экс-напарника Забарного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!