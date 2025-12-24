iSport.ua
Русский Українська
Футбол

МЮ готовит масштабный апгрейд Олд Траффорд перед будущими проектами

Заботится о стандартах УЕФА.
Сегодня, 15:51       Автор: Валентина Чорноштан
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Как сообщает Daily Mail, Манчестер Юнайтед планирует ремонт Олд Траффорд летом 2026 года.

По имеющейся информации, ремонт необходим, чтобы привести стадион в соответствие с новыми правилами УЕФА.

В первую очередь МЮ хочет провести капитальный ремонт поля, обновить скамейки запасных и модернизировать дренажную систему.

Однако, несмотря на запланированный ремонт, "красные дьяволы" не отказываются от идеи построить новую арену, которая будет вмещать 100 000 зрителей вместо нынешних 74 197 на Олд Траффорд.

Добавим, что Атлетико и Барселона поборются за экс-напарника Забарного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет Олд Траффорд

Статьи по теме

Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму
Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода Форвард Борнмута принял решение касательно своего перехода
Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ
МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна МЮ и Тоттенхэм готовы потратить до 40 млн евро на 19-летнего вингера Кельна

Видео

ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: сольный проход Флэгга с данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Алжир и Кот-д'Ивуар стартуют на КАН
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Европа16:44
Перес не намерен отпускать звездного бразильца из Реала
Биатлон16:17
Бывший президент ФБУ оценил дебют молодых биатлонистов Украины на Кубке мира
Европа15:51
МЮ готовит масштабный апгрейд Олд Траффорд перед будущими проектами
Европа15:31
Бывший игрок Барселоны объяснил, почему Алонсо тяжело удерживать команду Реала в узде
НБА15:09
Сербский центровой обошёл легенду НБА Лэрри Берда
Европа14:51
Дуэт нападающих вернулся в обойму Челси
Бокс14:43
Уайлдер признался, как отреагировал на предложение боя от Усика
Теннис14:26
Элина Свитолина проведет шоу-матч на неделе открытия Australian Open
НХЛ14:12
Такого не было 30 лет: Макдэвид установил предрождественское достижение в НХЛ
Европа14:00
Вест Хэм нацелился на экс-форварда Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK