Ханси Флик рассказал, за что получил желтую карточку в игре с Мальоркой

Раскритиковал действия арбитра.
Вчера, 09:20       Автор: Валентина Чорноштан
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Накануне прошел матч Барселона – Мальорка, в котором главному тренеру "сине-гранатовой" команды Ханси Флику показали желтую карточку.

Наставник Барселоны рассказал для Marca, за что он получил предупреждение от судьи:

Я не думаю, что у него были основания показывать мне желтую карточку. Я просто сказал ему, что футболисты Мальорки слишком близко выставили стенку перед штрафным ударом. Я также считаю, что в случае с падением Ямаля следовало назначить пенальти.

К слову, непогода сорвала матч Севильи с Жироной.

