iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Непогода сорвала матч Севильи с Жироной

Поединок Ла Лиги был вынужденно перенесен.
Вчера, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Непогода помешала матчу Ла Лиги / Getty Images
Непогода помешала матчу Ла Лиги / Getty Images

Плохие погодные условия помешали проведению матча 23-го тура Ла Лиги между Севильей и Жироной.

Об этом сообщает официальный сайт испанской лиги.

Читай также: Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение

Поединок, который должен был состояться в субботу, 7 февраля, и начаться в 19:30 по Киеву, был перенесен из-за шторма Марта в Андалусии.

Позже Жирона сообщила, что матч был перенесен на воскресенье, 8 февраля. Если не будет никаких непредвиденных обстоятельств, стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Напомним, что в составе Жироны выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Ранее сообщалось, что Ла Лига также перенесла матч между Райо Вальекано и Овьедо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Чемпионат Испании Ла Лига Жирона

Статьи по теме

Ла Лига перенесла субботний матч тура Ла Лига перенесла субботний матч тура
Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение
Цыганков и Ванат выйдут в старте на Овьедо Цыганков и Ванат выйдут в старте на Овьедо
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры07:46
Украинские саночники прокомментировали первую часть соревнований в одноместных санях
Европа07:23
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма
Европа07:13
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
Олимпийские игры01:10
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
Украина00:50
Суперлига: Днепр разгромил Запорожье, победы Старого Луцка, Говерлы и Нико-Баскета
Европа00:33
Обнародована заработная плата Забарного в ПСЖ
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ювентус продлил контракт со своим лидером
Футзал23:38
Испания выиграла Евро-2026 по футзалу, одолев действующего двукратного чемпиона
Украина22:58
Один из лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты
Украина22:25
Календарь Шахтера: "горняки" забили семь мячей грузинскому сопернику в спарринге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK