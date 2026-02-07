Непогода сорвала матч Севильи с Жироной

Плохие погодные условия помешали проведению матча 23-го тура Ла Лиги между Севильей и Жироной.

Об этом сообщает официальный сайт испанской лиги.

Читай также: Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение

Поединок, который должен был состояться в субботу, 7 февраля, и начаться в 19:30 по Киеву, был перенесен из-за шторма Марта в Андалусии.

Позже Жирона сообщила, что матч был перенесен на воскресенье, 8 февраля. Если не будет никаких непредвиденных обстоятельств, стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

🚨 El partit es jugarà demà diumenge a les 16:15h. https://t.co/vEKaLUlZMd — Girona FC (@GironaFC) February 7, 2026

Напомним, что в составе Жироны выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Ранее сообщалось, что Ла Лига также перенесла матч между Райо Вальекано и Овьедо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!