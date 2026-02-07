iSport.ua
Украина определилась с составом на смешанную эстафету Олимпиады-2026

Определилась с участниками.
Вчера, 17:13
Сборная Украины по биатлону / Getty Images
Сборная Украины по биатлону / Getty Images

Зимние Олимпийские игры идут полным ходом. Уже в воскресенье, 8 февраля, пройдет смешанная эстафета.

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на гонку:

Дмитрий Пидручный – Виталий Мандзин – Елена Городская – Александра Меркушина.

Напомним, что гонка начнется в 15:05 по киевскому времени.

Ранее ISPORT сообщил о результатах украинских спортсменов на лыжной гонке.

