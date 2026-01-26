iSport.ua
Мужская сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2026 по биатлону

Украину на континентальном первенстве будут представлять семь спортсменов.
Сегодня, 13:44       Автор: Игорь Мищук
Артем Тищенко / Getty Images
Артем Тищенко / Getty Images

Украина определилась с составом мужской сборной по биатлону на предстоящий чемпионат Европы-2026.

Как сообщает Biathlonnews, в заявку украинской команды на турнир попали семь биатлонистов.

Состав сборной Украины:

  • Артем Тищенко
  • Денис Насыко
  • Богдан Цымбал
  • Сергей Супрун
  • Михаил Хмиль
  • Александр Пономаренко
  • Роман Боровик

Чемпионат Европы-2026 по биатлону пройдет с 28 января по 1 февраля в норвежском Шушене.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира и Олимпийских игр-2026.

