Украина назвала состав женской сборной по биатлону на Олимпиаду-2026

Осталось выбрать только запасную.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на Олимпиаду-2026, сообщает Суспильне.

На турнир поедут пять биатлонисток основного состава, и еще одна спортсменка в качестве запасной.

На текущий момент в команде не определились, кого взять в запас. На это место претендуют Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина и Валерия Дмитренко.

Как сообщил главный тренер сборной Николай Зоц, решение о запасной спортсменке будет принято после чемпионата Европы.

Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2026

  • Кристина Дмитренко 
  • Юлия Джима
  • Дарья Чалик 
  • Елена Городная 
  • Александра Меркушина

Отметим, что из всех спортсменок только Юия Джима имеет опыт выступления на Олимпийских играх.

 

 

