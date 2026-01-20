Украина назвала состав женской сборной по биатлону на Олимпиаду-2026

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на Олимпиаду-2026, сообщает Суспильне.

На турнир поедут пять биатлонисток основного состава, и еще одна спортсменка в качестве запасной.

На текущий момент в команде не определились, кого взять в запас. На это место претендуют Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина и Валерия Дмитренко.

Как сообщил главный тренер сборной Николай Зоц, решение о запасной спортсменке будет принято после чемпионата Европы.

Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2026

Кристина Дмитренко

Юлия Джима

Дарья Чалик

Елена Городная

Александра Меркушина

Отметим, что из всех спортсменок только Юия Джима имеет опыт выступления на Олимпийских играх.

