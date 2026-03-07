iSport.ua
Футбол

ПСЖ с Забарным неожиданно уступил Монако

Гонка за чемпионство обострилась.
Сегодня, 00:09       Автор: Андрей Безуглый
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В пятницу, 6 марта, ПСЖ принимал дома Монако. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Однако довольно быстро план хозяев провалился. На 27-й минуте Аклиуш открыл счет в матче.

Во втором тайме и вовсе голом в ворота сафонова отличился только вышедший на замену головин.

Вскоре ПСЖ отыграл один мяч усилиями Барколя, но почти сразу же Балогун снова увеличил отрыв до двух мячей, что и стало итогом встречи.

ПСЖ - Монако 1:3
Голы:  Барколя, 71 - Аклиуш, 27, головин, 55, Балогун, 73

