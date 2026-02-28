Наполи нацелился на марокканского вингера

Наполи нацелился на игрока Реал Бетиса Абде Эцззалули.

Бетис заинтересован в продаже футболиста этим летом, чтобы максимально заработать на 24-летнем марокканце.

Команды АПЛ - Ньюкасл, Астон Вилла и Вест Хэм, уже интересовались условиями трансфера, однако в гонке за вингера лидирует Наполи и ПСЖ, пишет Fichajes.

Отмечается, что итальянский клуб не хочет повторять ошибки прошлых трансферов и стремится завершить соглашение к окончанию сезона.

К слову, мерсисайдцы готовят один из самых дорогих трансферов лета.

