Наполи нацелился на марокканского вингера

Команда стремится подписать Абде Эцззалули до конца сезона.
Сегодня, 15:01       Автор: Валентина Чорноштан
Абде Эцззалули / Getty Images
Абде Эцззалули / Getty Images

Наполи нацелился на игрока Реал Бетиса Абде Эцззалули.

Бетис заинтересован в продаже футболиста этим летом, чтобы максимально заработать на 24-летнем марокканце.

Команды АПЛ - Ньюкасл, Астон Вилла и Вест Хэм, уже интересовались условиями трансфера, однако в гонке за вингера лидирует Наполи и ПСЖ, пишет Fichajes.

Отмечается, что итальянский клуб не хочет повторять ошибки прошлых трансферов и стремится завершить соглашение к окончанию сезона.

К слову, мерсисайдцы готовят один из самых дорогих трансферов лета.

