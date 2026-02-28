iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Пиастри представил специальный шлем для Гран-при Австралии

Раскрывает шлем на домашнем Гран-при.
Сегодня, 14:15       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларена Оскар Пиастри показал, в каком шлеме выступит на первом Гран-при сезона-2026.

Гонщик поделился с фанатами фотографиями шлема в социальной сети X, в котором будет выступать на домашнем Гран-при Австралии.

"Упс. А вот и тот самый шлем, который вы уже видели во время эксклюзивной фотосессии, определённо сделанной в Австралии", — написал Оскар к посту с фотографиями.

К слову, Икуо Такеиси назвал причину технических сбоев у Астон Мартин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Оскар Пиастри

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
СМИ сообщили, что болид Макларен создан под действующего чемпиона СМИ сообщили, что болид Макларен создан под действующего чемпиона
Пилот Макларен возобновил сотрудничество с бывшим менеджером Пилот Макларен возобновил сотрудничество с бывшим менеджером
Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Ньюкаслом, Малиновский - с Интером, а также немецкое дерби
просмотров

Последние новости

Европа16:22
Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи
Украина15:48
Полесье уверенно переиграло ЛНЗ
Европа15:01
Наполи нацелился на марокканского вингера
Шахматы14:49
ФИДЕ вернула в рейтинг поклонника войны против Украины
Теннис14:39
Стали известны обладатели уайлд-кард на турнире в Индиан-Уэллсе
Формула 114:15
Пиастри представил специальный шлем для Гран-при Австралии
Теннис14:10
Калинина пробилась в финал "челленджера" в Анталье
НХЛ13:53
Даллас потерял звезду команды до конца сезона
Европа13:51
Ливерпуль лидирует в гонке за приобретение хавбека ПСЖ
Формула 113:28
ФИА отменила ошибочное новшество на Гран-при Монако
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK