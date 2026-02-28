iSport.ua
Икуо Такеиси назвал причину технических сбоев у Астон Мартин

Хонда проводит расследование после сбоев силовой установки.
Сегодня, 07:55       Автор: Валентина Чорноштан
Астон Мартин / Getty Images
Астон Мартин / Getty Images

Управляющий директор Хонда Икуо Такеси рассказал, с какими именно проблемами столкнулся их клиент Астон Мартин. 

Он отметил, что во время предсезонных тестов они заметили аномальные вибрации. Позже он сообщил, что эти вибрации повредили систему батареи.

"Причиной аномальных вибраций во время езды стало сочетание нескольких факторов, что и привело к повреждению аккумуляторной системы. Мы работаем с Астон Мартин, чтобы решить эту проблему перед стартом сезона. Делается очень многое, и мы явно настроены побеждать", - приводит слова Такеси издание Motorsport.

Также он добавил, что сейчас инженеры Хонда делают всё возможное, чтобы до начала первого этапа Формула-1, который состоится с 6 по 8 марта, принять необходимые меры для устранения вибраций.

К слову, официальный сайт Формулы-1  уже раскрыл стратегические участки трассы в Мельбурн, а именно зоны DRS и активной аэродинамики.

