НХЛ: Юта забросила 5 шайб Миннесоте, Флорида уступила Баффало
В ночь на субботу, 28 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матчей.
Результаты матчей НХЛ за 28 февраля
Анахайм – Виннипег – 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 1 Иафалло (Сэмберг, Перфетти)
0:2 – 22 Виларди (Стэнли, Коннор)
1:2 – 39 Труба (Уош)
1:3 – 41 Саломонссон (Иафалло, Лаури)
2:3 – 46 Карлссон (Сеннеке, Лакомб)
3:3 – 50 Минтюков (Хеллесон, Сеннеке)
4:3 – 56 Пелинг (Минтюков, Киллорн)
4:4 – 58 Коннор (Стэнли, Перфетти)
5:4 – 64 Крайдер (Сеннеке)
Юта – Миннесота – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 13 Кули (Сергачев, Макбэйн)
2:0 – 24 Келлер (Шмалц)
3:0 – 27 Крауз (Шмалц, Келлер)
3:1 – 34 Капризов (Зукарелло-Асен, Болди)
4:1 – 41 Хэйтон (Келлер, Сергачев)
5:1 – 52 Крауз (Макбэйн, Дурзи)
5:2 – 54 Болди (Юханссон, Тарасенко)
Флорида – Баффало – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Шайбы:
0:1 – 17 Так (Байрэм, Маклауд)
1:1 – 33 Мэттью Ткачак (Беннетт, Маршанд)
1:2 – 51 Маленстин (Эстлунд, Норрис)
1:3 – 58 Кребс (Так, Томпсон)
2:3 – 59 Беннетт
Вашингтон – Вегас – 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
Шайбы:
1:0 – 21 Дюбуа (Сандин, Протас)
2:0 – 23 Дюбуа (Протас)
3:0 – 34 Чикран (Дюбуа, Сандин)
3:1 – 42 Боумэн (Макнэбб, Корчак)
3:2 – 49 Гертл (Марнер, Дорофеев)
