Экс-тренер Дюбуа назвал фактор победы над Уордли

Бывший тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, Шейн Макгуиган, высказался касательно того, сможет ли его бывший клиент одолеть чемпиона мира по версии WBO Фабио Уордли.

"Дюбуа - феноменальный панчер. Да, у него были неудачи, но именно такие моменты формируют бойца. Когда в 17 лет ты нокаутируешь матёрых профессионалов, как это делал он, ты неизбежно опираешься на эту уверенность", — сказал Шейн для Seconds Out.

Они оба - мощные нокаутёры, но решающим фактором станет дисциплина. Уверен, что если Даниэл будет действовать хладнокровно и грамотно боксировать, он выйдет победителем. Но если попытается во что бы то ни стало нокаутировать соперника, тогда я в этом не уверен.

Напомним, что бой запланирован на 9 мая в Манчестере.

