Экс-тренер Дюбуа назвал фактор победы над Уордли

Считает, что если Дэниель сохранит холодную голову, победа почти гарантирована.
Сегодня, 10:44       Автор: Валентина Чорноштан
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший тренер британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа, Шейн Макгуиган, высказался касательно того, сможет ли его бывший клиент одолеть чемпиона мира по версии WBO Фабио Уордли.

"Дюбуа - феноменальный панчер. Да, у него были неудачи, но именно такие моменты формируют бойца. Когда в 17 лет ты нокаутируешь матёрых профессионалов, как это делал он, ты неизбежно опираешься на эту уверенность", — сказал Шейн для Seconds Out.

Они оба - мощные нокаутёры, но решающим фактором станет дисциплина. Уверен, что если Даниэл будет действовать хладнокровно и грамотно боксировать, он выйдет победителем. Но если попытается во что бы то ни стало нокаутировать соперника, тогда я в этом не уверен.

Напомним, что бой запланирован на 9 мая в Манчестере.

К слову, украинский боксер Александр Усик сойдётся в бою с легендой кикбоксинга.

