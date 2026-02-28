Спортивный директор Барселоны - о результатах жеребьевки ЛЧ: "Сложно говорить об удаче"

Деку о шансах в противостоянии с Ньюкаслом.

Накануне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, Барселона сыграет против Ньюкасл в 1/8 финала турнира.

Спортивный директор каталонской команды Деку высказался о результатах жребия для Diario Sport.

На этом уровне сложно говорить об удаче. Это сложная жеребьевка для нас. Мы не выбираем себе соперников, как уже говорили, и никто не делает никаких прогнозов. Мы уважаем жребий. Мы могли бы получить в соперники две другие команды - это тоже было бы трудно. Ньюкасл - сложный соперник с непростым стадионом.

"На этом уровне сложно говорить об удаче. Это сложная жеребьевка для нас. Ответный матч в Барселоне - это преимущество, но стадион Ньюкасла очень сложный", - сказал Деку.

Также УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!