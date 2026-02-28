iSport.ua
В Александрии объяснили отмену игры с Оболонью

Поле не выдержало холодов.
Сегодня, 09:51       Автор: Валентина Чорноштан
ФК Александрия / Getty Images
ФК Александрия / Getty Images

Александрия, которая так и не смогла провести матч против Оболони 23 февраля, опубликовала на своём официальном аккаунте в Telegram причину, по которой состояние поля было непригодным для проведения встречи.

Как сообщает пресс-служба "горожан", клуб своевременно обеспечил включение системы подогрева газона, однако это был первый опыт в условиях жёстких графиков отключения электроэнергии, что повлияло на состояние поля.

Как пишет команда на своём канале в Telegram, работа подогрева по графикам оказалась недостаточной, чтобы держать газон в тонусе перед началом второй половины УПЛ.

Отмечается, что в период с 5 по 23 февраля, по данным Александрийского Кировоградоблэнерго, на обогрев поля стадиона Ника было потреблено 42 934,5 кВт*ч.

