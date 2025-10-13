Александрия отказалась подписывать форварда, забивавшего Динамо
Этим летом Александрия могла подписать нападающего Ллапи Ардита Тахири, однако украинская команда отказалась от этого соглашения.
По имеющейся информации, помимо Александрии, игрока из Косово хотел подписать Верес, однако переговоры зашли в тупик, когда дело коснулось зарплаты. Футболист требовал 250 тысяч долларов в год, тогда как ровенская команда предлагала лишь 150 тысяч.
Отмечается, что причиной отказа Александрии от трансфера Тахири также стал финансовый вопрос.
Сейчас Ардит Тахири, выступавший ранее в чемпионате Косово, перешёл в финский клуб ХИК. Контракт рассчитан до конца декабря на правах аренды.
Добавим, что Ардит Тахири оформил дубль в ворота Динамо в январе этого года.
